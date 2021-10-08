Сергей Семак рассказал о травмах Клаудиньо, Караваева и Оздоева
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках своего коллектива в преддверии матча с тульским «Арсеналом».
«Караваев частично занимается с командой — выполняет разминку, упражнения с мячом. Надеюсь, что со следующей недели он будет работать в общей группе. Да, Клаудиньо пока не работает вместе со всеми. Конечно, факт возвращения Оздоева в общую группу нас радует, но думаю, что процесс восстановления займет еще несколько недель. Надеюсь, что мы сможем его увидеть в общей группе в следующем месяце», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.
Напомним, матч между тульским «Арсеналом» и петербургским «Зенитом» пройдёт 16 октября в Туле. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
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