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Россия U-21 — Северная Ирландия U-21: стартовые составы команд

Россия U-21 — Северная Ирландия U-21: стартовые составы команд
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В Химках на стадионе «Арена Химки» состоится матч квалификации молодёжного чемпионата Европы 2023 года. Сборная России будет принимать сверстников из Северной Ирланлдии. Встреча начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Тренерские штабы назвали стартовые составы на матч.

Россия U-21: Бориско, Сильянов, Литвинов, Прохин, Степанов, Корнюшин, Карапузов, Умяров, Марадишвили, Пруцев, Тюкавин.

Северная Ирландия U-21: Уэббер, Макклелланд, Балмер, Доннелли, Хам, Скотт, Гэлбрейт, Маккалмонт, Конн-Кларк, Лэйн, Уэйд.

Молодёжная сборная России после двух туров занимает 2-е место в турнирной таблице группы 3, набрав три очка. Первое место занимает сборная Испании, набравшая шесть очков. Россияне разгромили мальтийцев со счётом 6:0 и уступили испанцам со счётом 1:4.

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