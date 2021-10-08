Хачатурянц — о телеправах: увеличенный контракт клубы приняли с большим воодушевлением

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о новом контракте чемпионата с «Матч ТВ».
«Сподвигнут ли новые деньги от телевидения клубы улучшать свою деятельность с точки зрения зарабатывания денег на мерчедайзинге, билетах и прочем? Очевидный ответ — да. Увеличенный контракт был принят клубами с большим воодушевлением. Все уже посчитали, сколько денег у них будет, чтобы понимать, на что их потратить.
Лимита нет и нет предела совершенству, к которому клубы стремятся. Чем больше денег — тем лучше для клуба. Формула элементарно проста. Все понимают, что есть мотивация сделать футбол более красивым, более интенсивным, чтобы привлечь больше людей, и эта мотивация выросла.
Даже клубы, которые сегодня получают государственное финансирование, имеют новый уровень менеджмента — более агрессивного и понимающего бизнес. Они все равно будут направлены на увеличение доходов. А увеличение доходов будет напрямую связано с результатами команды. Тренеры, футболисты, изменение рисунка игры — это то, что мы хотим улучшить. В конечном итоге это и сильная национальная сборная», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
- 8 октября 2021
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