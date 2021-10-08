Хачатурянц заявил, что Казарцев отстранён от судейской деятельности до конца года

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что Василий Казарцев будет отстранён от судейской деятельности до конца года, а также отметил работу другого российского арбитра — Сергея Карасёва.

«Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать. Безусловно, Карасёв для меня авторитет. Мне кажется, что и не для меня, а среди судей тоже», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Напомним, встречу ЦСКА — «Краснодар» обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко. Резервный судья — Владимир Сельдяков. На VAR работал Василий Казарцев, ему помогал Арам Петросян.



В том матче московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0. В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева.