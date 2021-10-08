Хачатурянц заявил, что Казарцев отстранён от судейской деятельности до конца года

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что Василий Казарцев будет отстранён от судейской деятельности до конца года, а также отметил работу другого российского арбитра — Сергея Карасёва.
«Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать. Безусловно, Карасёв для меня авторитет. Мне кажется, что и не для меня, а среди судей тоже», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
Напомним, встречу ЦСКА — «Краснодар» обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко. Резервный судья — Владимир Сельдяков. На VAR работал Василий Казарцев, ему помогал Арам Петросян.
В том матче московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0. В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева.
- 8 октября 2021
-
19:11
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:47
-
18:38
-
18:34
-
18:26
-
18:12
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:33
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:31
-
15:00
-
14:55
-
14:34
-
14:30
-
14:23
-
14:10
-
13:58