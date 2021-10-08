Валерий Карпин: в матче со Словакией надо просто выигрывать и всё

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об ожиданиях от матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Наставник россиян дал экспресс-комментарий прямо перед началом встречи.
«Никаких проблем с выбором игроков не было. Они бывают, когда есть огромный выбор, тогда присутствуют сомнения, а когда выбор ограничен, тогда всё проще. Выбор Сафонова — выбор Кафанова, как всегда.
Приняли решение назначить капитаном Далера Кузяева. У нас на одну игру первый капитан, на вторую — второй, на Словению — будет третий.
По поводу поля, то надо посмотреть, как оно выдержит не 20-минутную тренировку, а 90 минут. Посмотрим, что с ним будет во втором тайме. Сразу было заметно, что на нём много песка.
В матче со Словакией удивлять не нужно. Надо просто выигрывать и всё», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
- 8 октября 2021
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