Ян Дюрица: Карпин — амбициозный и жёсткий тренер. У сборной России изменилась психология

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 с национальной командой России.



«Дзюба — прекрасный и неуступчивый футболист. Его отсутствие ослабит сборную России. Но давайте не будем говорить о нём, нужно сосредоточиться на игроках, которые выйдут на поле.



Игра российской сборной в последнее время не была идеальной, думаю, новый главный тренер Валерий Карпин хорошо зарядил команду психологически и мотивировал её. Думаю, это будет совсем другая Россия, чем была весной в Трнаве. Но бояться не нужно. Просто надо быть готовыми к другому матчу, который отличается от прошлого.



Я не говорю, что сборная России стала сильнее, чем была в начале квалификации. Просто у них другая ментальная установка. Я хорошо знаю Карпина по работе в России. Он амбициозный, довольно жёсткий тренер. У него есть свое видение футбола. В каждом матче он отдавал капитанскую повязку разным игрокам — один раз это был Смолов, потом Баринов, а затем Джикия. Ни у кого нет гарантированного места в составе, у игроков более высокая мотивация, изменилась психология.



Для обеих команд многое поставлено на карту, наши ребята не могут позволить себе проиграть, если хотят сохранить шансы на выход на чемпионате мира. Это будет хорошая игра. И прежде всего, мы должны смотреть на себя и свой футбол. Давайте беспокоиться о том, чем это закончится для нас, а не для русских», — цитирует Дюрицу Pravda.sk.

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