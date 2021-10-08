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Россия — Словакия: Чистяков дебютировал за национальную команду

Россия — Словакия: Чистяков дебютировал за национальную команду
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Сегодня, 8 октября, сборная России проводит матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч начался в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.

На 63-й минуте Александр Ерохин покинул поле, вместо него вышел Дмитрий Чистяков. Это дебют защитника «Зенита» за национальную команду. Сборная России ведёт со счётом 1:0.

Встречу обслуживает бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогают ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR отвечает арбитр Хуан Мартинес, которому помогает ассистент Теодоро Собрино.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Россия
Окончен
1 : 0
Словакия
1:0 Шкриньяр – 24' (автогол)
Комментарии
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