Россия — Словакия: Чистяков дебютировал за национальную команду

Сегодня, 8 октября, сборная России проводит матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч начался в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.



На 63-й минуте Александр Ерохин покинул поле, вместо него вышел Дмитрий Чистяков. Это дебют защитника «Зенита» за национальную команду. Сборная России ведёт со счётом 1:0.



Встречу обслуживает бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогают ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR отвечает арбитр Хуан Мартинес, которому помогает ассистент Теодоро Собрино.



Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.