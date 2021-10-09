Президиум ФНЛ утвердил состав рабочей группы по обсуждению изменения формата турнира

Футбольная национальная лига сформировала рабочую группу для обсуждения реформы турнира, сообщает пресс-служба турнира. В течение октября группа должна проработать юридические, маркетинговые и финансовые аспекты внедрения нового формата в ФНЛ и ФНЛ-2.



В рабочую группу вошли Александр Алаев (председатель рабочей группы), Роман Асхабадзе (генеральный директор «Факела»), Кирилл Волженкин (генеральный директор «Балтики»), Константин Кричевский (заместитель гендиректора «Новосибирска»), Денис Маслов (президент «Торпедо»), Михаил Наволокин (директор ульяновской «Волги»), Сергей Оголев (заместитель директора «Сокола»), Александр Орлов (главный специалист отдела проектирования РФС), Андрей Соколов (генеральный секретарь ФНЛ), Дмитрий Струтынский (генеральный директор «Строгино»), Илья Фимушкин (руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС), Олег Флегонтов (спортивный директор «Волгаря»), Сергей Шаронов (спортивный директор «СКА-Хабаровск»), Евгений Шиленков (президент «Велеса»), Герман Чистяков (руководитель проектного офиса РФС), Дмитрий Кортава (менеджер проектного офиса РФС) и Аида Мищун (секретарь рабочей группы).

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