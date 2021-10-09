Шапаренко: матч с французами уже забыли. Игра со сборной Финляндии не менее важна

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Финляндии.



«Матч с французами уже забыли. Сейчас у нас не менее важный матч, так что выйдем и постараемся добыть положительный результат. Будут играть две команды, которым нужна победа. Ожидаю много борьбы. Игра в пять защитников? Мы играли так с Шевченко и сейчас продолжаем. Есть изменения, но выносить это на публику не имеет смысла», — приводит слова Шапаренко пресс-служба УЕФА.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Финляндия — Украина состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Олимпиаштадион» в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Украина.