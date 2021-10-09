Малиновский: Миранчук — хороший парень, очень застенчивый. Ему помогает вся «Аталанта»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о партнёре по команде Алексее Миранчуке.
«Миранчук — хороший парень, очень застенчивый. Ему помогает вся команда. Начинать в Италии непросто, особенно в «Аталанте»: здесь 15-16 футболистов могут играть на высоком уровне. Остальное может сказать только тренер», — приводит слова Малиновского TuttoAtalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.
Ранее появилась информация, что Миранчук может покинуть «Аталанту» ближайшей зимой. В нынешнем сезоне россиянин провёл на поле в составе клуба из Бергамо всего 155 минут игрового времени. Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не просто забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 — в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи.
- 9 октября 2021
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