Бензема: матч с Бельгией — одна из самых захватывающих игр сезона. Надеюсь на яркий финал

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Бельгией (3:2) и отметил, что ожидает не менее яркого противостояния в финале с национальной командой Испании.



«Это была одна из самых захватывающих игр сезона. Обе команды могли одержать победу, и интрига сохранялась до финального свистка. Я убеждён, что эта игра войдёт в список лучших в сезоне. Приятно думать, что она понравилась многим, поскольку это способствует развитию спорта.



Очень надеюсь, что финал получится не менее ярким. Уверен, что игра будет отличной. У Испании молодая команда, талантов там хватает. Думаю, игра будет острой, а футбол порадует болельщиков, ведь это наша основная цель», — приводит слова Бензема AS.