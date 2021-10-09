Бензема: матч с Бельгией — одна из самых захватывающих игр сезона. Надеюсь на яркий финал
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Бельгией (3:2) и отметил, что ожидает не менее яркого противостояния в финале с национальной командой Испании.
«Это была одна из самых захватывающих игр сезона. Обе команды могли одержать победу, и интрига сохранялась до финального свистка. Я убеждён, что эта игра войдёт в список лучших в сезоне. Приятно думать, что она понравилась многим, поскольку это способствует развитию спорта.
Очень надеюсь, что финал получится не менее ярким. Уверен, что игра будет отличной. У Испании молодая команда, талантов там хватает. Думаю, игра будет острой, а футбол порадует болельщиков, ведь это наша основная цель», — приводит слова Бензема AS.
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