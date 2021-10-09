Йереми Пино: в сборной Испании мы играем так, словно с друзьями в парке или во дворе
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Полузащитник сборной Испании Йереми Пино поделился мнением о выступлении национальной команды в Лиге наций, а также рассказал о главном тренере Луисе Энрике.
«Мистер» дал нам все инструменты для победы над Италией, так что после перерыва мы просто продолжили играть по той же стратегии, что обеспечила нам счёт 2:0. Он веселый, помогает и внушает уверенность. Не так хорошо знал его до этой недели, но должен поблагодарить за уверенность, что он в меня вселил.
У любого молодого игрока свой характер. Этому нас учили в футбольной академии. У кого-то он ярко заметен, кто-то скромен, но всем нам в команде предельно ясно, что от нас требуется, и все мы играем так, словно с друзьями в парке или во дворе», — цитирует Пино пресс-служба УЕФА.
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