Йереми Пино: в сборной Испании мы играем так, словно с друзьями в парке или во дворе

Полузащитник сборной Испании Йереми Пино поделился мнением о выступлении национальной команды в Лиге наций, а также рассказал о главном тренере Луисе Энрике.



«Мистер» дал нам все инструменты для победы над Италией, так что после перерыва мы просто продолжили играть по той же стратегии, что обеспечила нам счёт 2:0. Он веселый, помогает и внушает уверенность. Не так хорошо знал его до этой недели, но должен поблагодарить за уверенность, что он в меня вселил.



У любого молодого игрока свой характер. Этому нас учили в футбольной академии. У кого-то он ярко заметен, кто-то скромен, но всем нам в команде предельно ясно, что от нас требуется, и все мы играем так, словно с друзьями в парке или во дворе», — цитирует Пино пресс-служба УЕФА.