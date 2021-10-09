Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йереми Пино: в сборной Испании мы играем так, словно с друзьями в парке или во дворе

Йереми Пино: в сборной Испании мы играем так, словно с друзьями в парке или во дворе
Комментарии

Полузащитник сборной Испании Йереми Пино поделился мнением о выступлении национальной команды в Лиге наций, а также рассказал о главном тренере Луисе Энрике.

«Мистер» дал нам все инструменты для победы над Италией, так что после перерыва мы просто продолжили играть по той же стратегии, что обеспечила нам счёт 2:0. Он веселый, помогает и внушает уверенность. Не так хорошо знал его до этой недели, но должен поблагодарить за уверенность, что он в меня вселил.

У любого молодого игрока свой характер. Этому нас учили в футбольной академии. У кого-то он ярко заметен, кто-то скромен, но всем нам в команде предельно ясно, что от нас требуется, и все мы играем так, словно с друзьями в парке или во дворе», — цитирует Пино пресс-служба УЕФА.

Новость по теме
Бензема: матч с Бельгией — одна из самых захватывающих игр сезона. Надеюсь на яркий финал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021