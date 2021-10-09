Реднапп дал советы Кокорину и Миранчуку

Бывший тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп поделился мнением об игре российских футболистов в Италии. Реднапп поделился впечатлениями о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Если Миранчуку не удаётся отвоевать место в стартовом составе, ему нужно упорнее заниматься, больше проявлять себя на тренировках. Куда ему идти из «Аталанты», а главное, зачем? Это отличный клуб. Ему нужно прибавлять в старании и возвращаться в состав. И скидка на сложность занятий Гасперини здесь не пройдёт. Алексей ― хороший футболист, и, на мой взгляд, однозначно соответствует уровню «Аталанты».
Кокорин? Ох, бедняга. Я не видел достаточно его игр и не хотел бы быть вовлечённым в его обсуждение. Но если Кокорин не выходит на поле и чувствует, что он не нужен «Фиорентине», нужно двигаться дальше, стоит подыскивать себе новую команду. В футболе всё происходит очень быстро, ты не успеешь моргнуть, как твоя карьера закончится. Так что ему нужно получать игровую практику хоть где-нибудь», — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».
- 9 октября 2021
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