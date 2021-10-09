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Тотти рассказал о единственном клубе, в который он мог перейти из «Ромы»

Тотти рассказал о единственном клубе, в который он мог перейти из «Ромы»
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Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал, что в 2006 году был близок к переходу в мадридский «Реал».

«Конечно, я думал об этом. Скажем так, было несколько дней, когда я был то здесь, то там. Я часто и правдиво говорил, что выбор остаться в «Роме» был сделан от чистого сердца. В те моменты, когда ты так чувствуешь себя, ты не можешь уйти.

«Реал» был единственной другой командой, за которую я мог бы играть. Опыт игры в другой стране мог бы стать чем-то прекрасным для всех. Для моей семьи. Для меня...» — цитирует Тотти The Guardian.

Тотти всю свою карьеру провёл в «Роме», за которую дебютировал в сезоне-1992/1993 в возрасте 16 лет. За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах.

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