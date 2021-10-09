Петраков: победа Украины над Финляндией не будет ничего стоить, если не обыграем Боснию

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал первую победу команды в отборе ЧМ-2022. Украинцы обыграли Финляндию (2:1).
«Я уже о Боснии думаю. Эта победа не будет ничего стоить, если не обыграем Боснию. Они сегодня Казахстан обыграли, и я уже думаю только о следующем сопернике. Состав? Считаю, что это оптимальный сейчас состав. Молодые постепенно стучатся — Корниенко, Булеца. Коля Шапаренко молодец, хорошо отыграл. Молодцы.
Конечно, неожиданно, что Ярмоленко забил с правой ноги. Он тянул сегодня, лидер команды. Все молодцы. Ребятам нравится тот футбол, который я хочу видеть, но этот футбол очень затратный по энергии. Ребята всю игру прессинговали, всю игру бегали.
Подсказки Ярмоленко? Я его просто подбадривал, его по спине ударили. Он сказал, мол, сыграю сколько смогу. Я его как сына подбадривал: «Давай, Андрюша, держись». Сейчас летим домой, буду смотреть матч Боснии. Скажу ребятам сейчас: «Поздравляю, забыли победу, впереди Босния», — цитирует Петракова Sport.ua.
- 9 октября 2021
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