Хави высказался о возможности возглавить «Барселону»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави высказался о возможности возглавить каталонскую «Барселону», за которую выступал в бытность игроком.



«Я оценю любое предложение, а затем приму решение. Я не знаю, куда приведёт меня моё будущее, но я открыт для любой возможности», — цитирует Хави Mundo Deportivo.



Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с действующим главным тренером команды Рональдом Куманом. Хави и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес являлись основными кандидатами на пост главного тренера «Барселоны».



С 2019 года Хави тренирует катарский «Аль-Садд». В сезоне-2020/2021 испанский специалист привёл команду к чемпионству. Контракт Хави с «Аль-Саддом» рассчитан до 30 июня 2023 года.