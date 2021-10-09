Хави высказался о возможности возглавить «Барселону»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави высказался о возможности возглавить каталонскую «Барселону», за которую выступал в бытность игроком.
«Я оценю любое предложение, а затем приму решение. Я не знаю, куда приведёт меня моё будущее, но я открыт для любой возможности», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с действующим главным тренером команды Рональдом Куманом. Хави и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес являлись основными кандидатами на пост главного тренера «Барселоны».
С 2019 года Хави тренирует катарский «Аль-Садд». В сезоне-2020/2021 испанский специалист привёл команду к чемпионству. Контракт Хави с «Аль-Саддом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 9 октября 2021
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