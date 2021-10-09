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Лапорта: часто общаюсь с Хави, потому что мы дружим. Но тренер «Барселоны» — Куман

Лапорта: часто общаюсь с Хави, потому что мы дружим. Но тренер «Барселоны» — Куман
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта опроверг слухи о том, что он ведёт переговоры с главным тренером клуба «Аль-Садд» Хави.

«Я действительно часто разговариваю с Хави, потому что мы дружим. Так же, как и с Пепом Гвардиолой. Мне интересно их мнение, потому что они знают больше, чем я. Но мы гордимся иметь Кумана в качестве тренера. Мы должны предоставить ему эту уверенность, чтобы изменить нынешнее положение дел с точки зрения результатов. Мы только начали свой путь.

Люди могут думать, что хотят. Я ни разу не говорил, что Куман не подходит «Барселоне». Думаю, он заслужил кредит доверия. Это будет лучшим решением. Наш тренер — Куман. Мы с ним до конца», — цитирует Лапорту RAC1.

После семи сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

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