Швейцария обыграла Северную Ирландию и сократила отставание от Италии

В Каруже на стадионе «Стад де Женев» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Швейцарии принимала команду Северной Ирландии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 37-й минуте гости остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Джамаль Льюис. А уже в концовке первого тайма Стивен Цубер с передачи Брила Эмболо открыл счёт. Точку в матче швейцарцы поставили в концовке. В компенсированное время второй мяч забил Кристиан Фасснахт.
Сборная Швейцарии набрала 11 очков, команда занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от Италии на три очка. Северная Ирландия, набрав пять очков, занимает 3-е место в турнирной таблице.
В следующем туре Швейцария сыграет в гостях с Литвой, а Северная Ирландия отправится в гости к Болгарии.
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