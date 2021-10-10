Криштиану Роналду забил 46 странам в матчах сборных, это рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в товарищеском матче с Катаром, который состоялся вчера, 9 октября. На 37-й минуте встречи Роналду открыл счёт.



Катар стал 46-й страной, кому забивал Криштиану в играх сборных, сообщается в «твиттере» «Манчестер Юнайтед». Ни один футболист не забивал такому количеству сборных.



Гол в ворота сборной Катара также позволил Роналду улучшить собственный мировой рекорд по количеству голов за сборную. Теперь в активе 36-летнего форварда — 112 мячей.



Встреча с Катаром стала 181-й для португальца в футболке национальной команды, что сделало Роналду рекордсменом по количеству матчей за европейские сборные.



В 181 матче за сборную Португалии Криштиану Роналду забил 112 мячей и отдал 41 результативную передачу. В составе национальной команды ему удалось завоевать золото чемпионата Европы 2016 года, бронзу Евро-2012 и серебро Евро-2004, также он выигрывал Лигу наций УЕФА в 2019 году.

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