Грилиш отметился первым голом за сборную Англии. Ему ассистировал вратарь Джонстон

Вчера, в субботу, 9 октября, сборная Англии одержала очередную победу в квалификации чемпионата мира 2022 года. Англичане в гостях обыграли команду Андорры. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Автором пятого забитого мяча на 86-й минуте встречи стал 26-летний вингер сборной Англии Джек Грилиш. Для него этот гол стал первым в футболке национальной команды. Отметим, что ему ассистировал 28-летний голкипер Сэм Джонстон из «Вест Бромвич Альбион».

Напомним, Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» летом этого года, перейдя из «Астон Виллы» за внушительные € 117,5 млн. В составе «горожан» он уже успел провести 10 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.



Англичане набрали 19 очков. Они возглавляют турнирную таблицу группы I. Ближайшего преследователя, сборную Польши, англичане опережают на пять очков. Сборная Андорры набрала три очка, команда занимает 5-е место в турнирной таблице.