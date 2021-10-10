Фил Джонс: поставил у себя дома копию трофея АПЛ, чтобы дети знали, что я выигрывал её

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс вспомнил эмоции от победы в английской Премьер-лиге сезона-2012/2013.
«Я перешёл в «Юнайтед» и выиграл немало трофеев. Среди них была победа и в АПЛ. Оглядываясь назад, я просто хотел бы получить больше удовольствия от этого. Я был молод и наивен, поэтому быстро забыл об этой победе.
Я понимаю, многие игроки выигрывают Премьер-лигу в наши дни, но есть так много великолепных футболистов, которые никогда не приблизятся к победе в чемпионате, поэтому иметь такое достижение в своём резюме — это очень круто.
Я помню решающий матч, мы встречались с «Астон Виллой» на своём поле. Помню, как мы были в отеле накануне игры, и мне было неважно, с кем мы будем играть, мы обязаны были победить. Нам просто не терпелось выйти на поле. Сейчас мурашки по коже, когда вспоминаешь, как Руни навесил на Ван Перси, и тот слёту вколотил мяч в сетку, а «Олд Траффорд» просто взорвался. Это было сумасшедшее чувство в таком юном возрасте.
После этого я поставил у себя дома копию трофея Премьер-лиги, чтобы напоминать себе об этом. Хочу, чтобы мои дети знали, что я выиграл Премьер-лигу», — приводит слова Джонса Daily Mail.
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