Яремчук: сборная Украины уважает Финляндию, но это не Франция и не Испания

Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Финляндией (2:1).
«Самое главное было взять три очка. Давно не выигрывали. Я думаю, это был решающий матч. Едем с хорошим настроением во Львов. Что касается агрессивного начала в исполнении финнов, я думаю, для нас так было лучше. Мы очень хорошо готовы к контратакам. В первом тайме мы выходили в хорошие контратаки. Отдавали инициативу сопернику, поэтому было много свободных зон. Наш план сработал.
Быстрого гола в планах не было. Нужно было прессинговать с первых минут, высокий прессинг. Мы очень уважаем Финляндию, но, я думаю, что это не Франция, не Испания, не Нидерланды. Нужно было с первых минут их прессинговать. Начали активно, прошла комбинация — и Ярмоленко забил. Это самый подходящий момент, когда надо было правой ногой забить. После пропущенного гола было сложно. В голове была мысль, что опять оборону будет сложно вскрыть. Они сейчас закроются, но очень хорошо, что мы нашли хороший момент и реализовали. Это победа команды. Мы выложились по полной. Мы приехали с полной отдачей», — приводит слова Яремчука сайт телеканалов «Футбол 1» / «Футбол 2».
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