«Боруссия» Д рассматривает Адейеми в качестве замены Холанду
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«Боруссия» Дортмунд планирует подписать форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми в случае ухода норвежца Эрлинга Холанда, сообщает AS со ссылкой на Bild.
В текущем сезоне чемпионата Австрии Адейеми забил 8 мячей за 10 игр.
После 10 матчей в чемпионате Австрии «Ред Булл Зальцбург» с 30 очками занимает первую строчку в турнирной таблице, имея преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем — «Штурмом».
«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 15 очков. От лидирующей «Баварии» дортмундцы отстают на одно очко.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Холанд провёл 5 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
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