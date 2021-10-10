«Боруссия» Д рассматривает Адейеми в качестве замены Холанду

«Боруссия» Дортмунд планирует подписать форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми в случае ухода норвежца Эрлинга Холанда, сообщает AS со ссылкой на Bild.

В текущем сезоне чемпионата Австрии Адейеми забил 8 мячей за 10 игр.

После 10 матчей в чемпионате Австрии «Ред Булл Зальцбург» с 30 очками занимает первую строчку в турнирной таблице, имея преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем — «Штурмом».

«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 15 очков. От лидирующей «Баварии» дортмундцы отстают на одно очко.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Холанд провёл 5 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.