Лоран Блан рассказал, что мог возглавить «Барселону»

Главный тренер катарского «Эр-Райяна» Лоран Блан рассказал, что в 2017 году мог возглавить каталонскую «Барселону» и сменить на этом посту Луиса Энрике.
«Мы два или три раза разговаривали с Эриком Абидалем. Очевидно, что это мечта — тренировать такой клуб, как «Барселона».
По разным причинам этого не произошло. То ли время было неподходящее, то ли кто-то решил, что я не готов к этому. Такова жизнь», — цитирует Блана Panenka.
С декабря 2020 года французский наставник возглавляет «Эр-Райян». До этого он тренировал «Бордо», сборную Франции и «Пари Сен-Жермен». В качестве тренера Блан четыре раза выигрывал чемпионат Франции: один раз — в составе «Бордо» (сезон-2008/2009), трижды — в составе «Пари Сен-Жермен» (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).
- 10 октября 2021
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