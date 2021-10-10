Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лоран Блан рассказал, что мог возглавить «Барселону»

Лоран Блан рассказал, что мог возглавить «Барселону»
Комментарии

Главный тренер катарского «Эр-Райяна» Лоран Блан рассказал, что в 2017 году мог возглавить каталонскую «Барселону» и сменить на этом посту Луиса Энрике.

«Мы два или три раза разговаривали с Эриком Абидалем. Очевидно, что это мечта — тренировать такой клуб, как «Барселона».

По разным причинам этого не произошло. То ли время было неподходящее, то ли кто-то решил, что я не готов к этому. Такова жизнь», — цитирует Блана Panenka.

С декабря 2020 года французский наставник возглавляет «Эр-Райян». До этого он тренировал «Бордо», сборную Франции и «Пари Сен-Жермен». В качестве тренера Блан четыре раза выигрывал чемпионат Франции: один раз — в составе «Бордо» (сезон-2008/2009), трижды — в составе «Пари Сен-Жермен» (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021