Модрич прокомментировал номинацию на «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о номинации на «Золотой мяч».

«Приятно быть номинированным. Это особая индивидуальная награда. Для меня это большая честь, признание за мои игры в прошлом сезоне», — цитирует Модрича 24sata.

Французское издание France Football ранее представило список претендентов на «Золотой мяч», приз лучшему игроку года. В 2021 году, кроме Модрича, на приз претендуют 29 футболистов: Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Атлетико»).