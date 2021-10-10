Шмейхель: не думаю, что футбол увидит тренера лучше, чем Фергюсон
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель высказался о бывшем наставнике «красных дьяволов» Алексе Фергюсоне.
«Не думаю, что футбол когда-либо увидит тренера лучше, чем Фергюсон. Мне кажется, в его арсенале есть много вещей, но то, как он вёл общение, это абсолютно невероятно.
Кроме того, у него была способность справляться с такими трудными людьми, как я и Рой Кин… в раздевалке было полно таких. Но он как бы принимал это.
Для него было важно иметь таких людей в раздевалке. Думаю, что это было частью того, на что скауты клуба обращали внимание. Нужны были те, кто выделялся характером», — цитирует Шмейхеля Manchester Evening News.
Алекс Фергюсон возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год.
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