Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шмейхель: не думаю, что футбол увидит тренера лучше, чем Фергюсон

Шмейхель: не думаю, что футбол увидит тренера лучше, чем Фергюсон
Комментарии

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель высказался о бывшем наставнике «красных дьяволов» Алексе Фергюсоне.

«Не думаю, что футбол когда-либо увидит тренера лучше, чем Фергюсон. Мне кажется, в его арсенале есть много вещей, но то, как он вёл общение, это абсолютно невероятно.

Кроме того, у него была способность справляться с такими трудными людьми, как я и Рой Кин… в раздевалке было полно таких. Но он как бы принимал это.

Для него было важно иметь таких людей в раздевалке. Думаю, что это было частью того, на что скауты клуба обращали внимание. Нужны были те, кто выделялся характером», — цитирует Шмейхеля Manchester Evening News.

Алекс Фергюсон возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год.

Новость по теме
Алекс Фергюсон в беседе с Хабибом отреагировал на невыход Роналду в стартовом составе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021