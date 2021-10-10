Главный тренер сборной Бельгии Мартинес высказался о возможности возглавить «Барселону»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о возможности возглавить каталонскую «Барселону».



«Мне очень трудно говорить о слухах или вещах, которые могут появиться в прессе, когда не было никаких контактов, поэтому я ничего не могу прокомментировать. Я работаю со сборной Бельгии уже пять лет, я очень сосредоточен на работе», — цитирует Мартинеса Mundo Deportivo.



Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с действующим главным тренером команды Рональдом Куманом. Роберто Мартинес и наставник «Аль-Садда» Хави являлись основными кандидатами на пост главного тренера «Барселоны».



После семи матчей в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

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