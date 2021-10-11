Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может зимой вернуться в «Арсенал»

Английский полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может перейти в «Арсенал», сообщает The Sun.
По информации источника, «канониры» заинтересованы в аренде игрока зимой с последующим правом выкупа. Окслейд-Чемберлен недоволен количеством игровой практики в стане красных и хочет новый вызов.
«Ливерпуль» не будет против перехода игрока в «Арсенал». Контракт английского полузащитника с мерсисайдским клубом рассчитан до июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл в пяти матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Полузащитник является игроком «Ливерпуля» с августа 2017 года. До этого он с 2011 года выступал за лондонский «Арсенал», за который провёл 198 матчей, забил 20 мячей и отдал 32 результативные передачи.
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