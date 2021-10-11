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Бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли прокомментировал продажу клуба саудовскому фонду

Бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли прокомментировал продажу клуба саудовскому фонду
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Бывший владелец английского «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли прокомментировал продажу клуба фонду государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

«Я хотел бы, чтобы было известно, что я получил более щедрое предложение по клубу, чем то, которое я принял. Это было предложение от другого авторитетного претендента, который привёл убедительные аргументы. Но я посчитал, что предложение, которое мы приняли от нынешних новых владельцев, будет наилучшим для «Ньюкасла».

Деньги не были моим единственным соображением. Были моменты, когда я вмешивался в финансовую ситуацию, чтобы удержать «Ньюкасл» на плаву. Мы обеспечивали выплату зарплат, когда мы опускались в дивизион ниже, чтобы потом снова подняться. Никто не был счастливее меня, когда мы сразу же добились повышения в классе.

Хотя я и богатый человек, я не могу финансово тягаться с консорциумами и суверенными фондами. Трудно конкурировать на самом высоком уровне в футболе с некоторыми клубами, которые имеют почти неограниченные ресурсы.

Я уже давно знал, что многие болельщики «Ньюкасла» разочарованы сложившейся ситуацией и выступают за перемены. Поэтому я чувствовал, что обязан болельщикам бороться за то, чтобы это произошло. Я рад, что в итоге мы смогли получить соответствующее разрешение от Премьер-лиги на продажу.

Я хотел бы поблагодарить болельщиков, персонал и игроков за их терпение в течение этого периода. Это было долгое ожидание, но теперь это откроет новую позитивную главу для клуба. Несмотря на то, что некоторые люди могут думать о другом, я всегда испытывал только глубочайшее уважение к болельщикам «Ньюкасла». Хотя за эти годы были и разочарования, я желаю «Ньюкаслу» и всем его преданным болельщикам всего самого лучшего в будущем», — цитирует Эшли The Sun.

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

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