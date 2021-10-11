Бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли прокомментировал продажу клуба саудовскому фонду

Бывший владелец английского «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли прокомментировал продажу клуба фонду государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).



«Я хотел бы, чтобы было известно, что я получил более щедрое предложение по клубу, чем то, которое я принял. Это было предложение от другого авторитетного претендента, который привёл убедительные аргументы. Но я посчитал, что предложение, которое мы приняли от нынешних новых владельцев, будет наилучшим для «Ньюкасла».



Деньги не были моим единственным соображением. Были моменты, когда я вмешивался в финансовую ситуацию, чтобы удержать «Ньюкасл» на плаву. Мы обеспечивали выплату зарплат, когда мы опускались в дивизион ниже, чтобы потом снова подняться. Никто не был счастливее меня, когда мы сразу же добились повышения в классе.



Хотя я и богатый человек, я не могу финансово тягаться с консорциумами и суверенными фондами. Трудно конкурировать на самом высоком уровне в футболе с некоторыми клубами, которые имеют почти неограниченные ресурсы.



Я уже давно знал, что многие болельщики «Ньюкасла» разочарованы сложившейся ситуацией и выступают за перемены. Поэтому я чувствовал, что обязан болельщикам бороться за то, чтобы это произошло. Я рад, что в итоге мы смогли получить соответствующее разрешение от Премьер-лиги на продажу.



Я хотел бы поблагодарить болельщиков, персонал и игроков за их терпение в течение этого периода. Это было долгое ожидание, но теперь это откроет новую позитивную главу для клуба. Несмотря на то, что некоторые люди могут думать о другом, я всегда испытывал только глубочайшее уважение к болельщикам «Ньюкасла». Хотя за эти годы были и разочарования, я желаю «Ньюкаслу» и всем его преданным болельщикам всего самого лучшего в будущем», — цитирует Эшли The Sun.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

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