Новое руководство «Ньюкасла» написало открытое письмо болельщикам

Новый неисполнительный председатель совета директоров «Ньюкасл Юнайтед» Ясир Аль-Румайян написал открытое письмо болельщикам клуба.



«Спасибо всем болельщикам за слова поддержки и ободрения, которые мы получили как новые владельцы футбольного клуба «Ньюкасл».



Было много написано об инвестициях, которые мы сделали в клуб, и мы знаем, что вы хотите узнать от нас больше об этом важном этапе в истории вашего клуба. Прежде всего я хочу подчеркнуть, что мы невероятно гордимся тем, что являемся попечителями такого клуба, как «Ньюкасл».



Это ваш клуб. Он находится в самом сердце болельщиков уже более 125 лет. Сегодня есть те владельцы абонементов, которые идут по стопам своих родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.



Как новые владельцы мы будем прислушиваться к мнению болельщиков. Владение этим клубом — это не та ответственность, к которой мы отнеслись легкомысленно. Мы никогда не упустим из виду то, что значит быть частью «Ньюкасла».



Я также хотел дать вам понять, что можно ожидать от нас как от владельцев. Также вы можете узнать, каковы наши планы в отношении клуба на данном этапе.



Самое главное, вы можете ждать нашей амбициозности. Как и вы, мы хотим создать стабильно успешную команду. Мы здесь для того, чтобы добиться долгосрочного успеха для клуба. Прежде всего мы хотим поговорить с людьми в клубе и вне его, чтобы получить их мнение, прежде чем мы окончательно определим наши планы.



Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы оказываете этому клубу. Без таких болельщиков, как вы, нет футбольного клуба «Ньюкасл», и мы никогда не будем воспринимать вашу поддержку как должное», — цитирует Ясира Аль-Румайяна Chronicle Live.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

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