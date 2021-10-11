Лапорт — о голе Мбаппе: каждый арбитр интерпретирует правила офсайда так, как хочет

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт раскритиковал работу судей в финальном матче Лиги наций с Францией (1:2).

«Тяжёлое поражение. Мы показали себя отличной командой, несмотря на то что моложе, показали лучший футбол, чем французы, но чего это стоит. Появляются новые правила офсайда, и каждый судья интерпретирует их так, как хочет — в данном случае в пользу Франции. Я не хочу больше это обсуждать», — цитирует Лапорта Mundo Deportivo.

В финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился со счётом 2:1. На 64-й минуте форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт. Серхио Бускетс на Оярсабаля сделал пас из глубины, тот вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол.



Спустя две минуты Карим Бензема, получивший мяч после передачи Килиана Мбаппе, с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку». На 81-й минуте Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд. Тео Эрнандес из глубины сделал прекрасный пас в штрафную на Мбаппе, который с угла вратарской пробил низом мимо голкипера. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.