Мбаппе показывал медаль, Бензема подмигивал, Гризманн убегал с кубком. Фото победы Франции

Вчера, 10 октября, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» в финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании со счётом 2:1.

На 64-й минуте форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт в матче. Спустя две минуты Карим Бензема с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку». Победу Франции на 81-й минуте принёс точный удар Килиана Мбаппе.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал победу в финальном матче Лиги наций с Испанией (2:1).



«Действительно, мы плохо начали, попали под доминацию и должны были реагировать. Это правда, что мы должны играть лучше, но то, что имеет значение — это результат. Мы выиграли, и если мы должны были победить вот так, то будем продолжать в том же духе».

В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).



Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Предыдущий розыгрыш Лиги наций выиграла сборная Португалии.

Лучшие кадры с матча Испания — Франция — в фотоподборке «Чемпионата».