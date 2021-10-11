Мбаппе показывал медаль, Бензема подмигивал, Гризманн убегал с кубком. Фото победы Франции

Вчера, 10 октября, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» в финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании со счётом 2:1.
На 64-й минуте форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт в матче. Спустя две минуты Карим Бензема с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку». Победу Франции на 81-й минуте принёс точный удар Килиана Мбаппе.
Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал победу в финальном матче Лиги наций с Испанией (2:1).
«Действительно, мы плохо начали, попали под доминацию и должны были реагировать. Это правда, что мы должны играть лучше, но то, что имеет значение — это результат. Мы выиграли, и если мы должны были победить вот так, то будем продолжать в том же духе».
В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).
Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Предыдущий розыгрыш Лиги наций выиграла сборная Португалии.
Лучшие кадры с матча Испания — Франция — в фотоподборке «Чемпионата».
- 11 октября 2021
-
09:48
-
09:41
-
09:40
-
09:28
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
07:39
-
07:18
-
06:52
-
06:21
-
05:43
-
05:18
-
04:54
-
04:37
-
04:25
-
04:02
-
03:40
-
03:29
-
03:20
-
02:01
-
01:36
-
01:02
-
00:54
-
00:52
-
00:48
-
00:43
-
00:38
-
00:36
-
00:31
-
00:18
-
00:15