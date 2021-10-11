Бензема: по-настоящему хотелось завоевать какой-нибудь титул в составе сборной Франции

33-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился эмоциями после победы над Испанией (2:1) в финале Лиги наций УЕФА.

«Это был сказочный вечер как с личной, так и с командной точки зрения. Мне по-настоящему хотелось завоевать какой-нибудь титул в составе сборной Франции. Было нелегко, и мы продемонстрировали силу характера этой команды. Мы никогда не сдаёмся. Это отметина великих команд — ни в коем случае не паниковать и быть терпеливыми. Нам удалось дважды забить. Собираемся извлечь из этого максимум пользы, подготовиться к чемпионату мира… поехать и выиграть его!

Забитый мяч? Обычно в похожих ситуациях я стараюсь закрутить и пробить низом. В подобных голах всегда присутствует элемент везения. В момент удара я почувствовал, что забью, но не думал, что мяч попадёт в верхний угол», — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА.

Напомним, Бензема был отстранён от участия в составе сборной Франции на Евро-2016 и с тех пор до Евро-2020, прошедшего минувшим летом, он ни разу не вызывался в национальную команду, пропустив победный ЧМ-2018.