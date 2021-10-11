«Уважение». «Манчестер Юнайтед» опубликовал фото с де Хеа и Погба после финала Лиги наций
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«Манчестер Юнайтед» опубликовал фото игроков команды — испанского вратаря Давида де Хеа и французского полузащитника Поля Погба — с финального матча Лиги наций. В игре за титул сборная Франции победила Испанию со счётом 2:1. После матча де Хеа и Погба пожали друг другу руки.
«Уважение», — говорится в подписи к фото.
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Победный гол в финале на 80-й минуте забил Килиан Мбаппе. Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.
«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает четвёртое место.
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