Робби Сэвидж назвал лучшего футболиста мира

Бывший полузащитник «Лестер Сити» и сборной Уэльса Робби Сэвидж рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом мира.

«Мо Салах — лучший футболист мира на данный момент. Поставлю ли я его выше Месси и Роналду? Да. Мбаппе? Да. Неймара? Да. Если сейчас вы думаете о лучшем форварде для своей команды, то Салах приходит на ум первым.

Сейчас он лучший в мире в плане создания моментов и выполнения передач. Он потрясающе много забивает и отдаёт в Премьер-лиге и Лиге чемпионов — двух самых сложных турнирах на планете. Если ему это удаётся, значит он точно должен быть в списке претендентов на «Золотой мяч»», — цитирует Сэвиджа Mirror.

В нынешнем розыгрыше АПЛ форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах провёл 7 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Видео гола Салаха в матче с «Манчестер Сити»

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