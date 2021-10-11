Французский судья: в сезоне-2013/2014 начали действовать новые правила, гол Мбаппе чистый

Бывший французский арбитр Бруно Деррьен прокомментировал решение судей засчитать гол Килиана Мбаппе в финале Лиги наций Франция — Испания (2:1). Мбаппе забил победный мяч в концовке, но, судя по всему, находился в офсайде. Вероятно, офсайд не был зафиксирован, так как защитник испанцев дотянулся до мяча, пытаясь прервать передачу.
«С точки зрения применения правил гол засчитан справедливо. Мы можем думать всё, что угодно о правилах, мы можем их не любить. Можно говорить, что они убивают дух игры. Можно говорить, что правило нужно изменить. Но сейчас оно действует.
В сезоне-2013/2014 начали действовать обновлённые правила офсайда. Вообще, стандарты меняются каждый год. Почему? Наверное, чтобы было больше голов.
Лично я считаю, что нужно вернуться к прежним правилам офсайда. Я бы не считал офсайд лишь в том случае, если соперник сам отдаёт пас сопернику. Но в случае с попыткой перехвата испанца ситуация была другой. Он пытался прервать передачу. На мой взгляд, это правило нарушает дух игры», — цитирует Деррьена RMC Sport.
- 11 октября 2021
-
15:37
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:18
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
13:44
-
13:39
-
13:12
-
13:02
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:29
-
11:27
-
11:13
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:26
-
10:14
-
10:11
-
09:48
-
09:41