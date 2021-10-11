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Сколари уволен с поста главного тренера «Гремио»

Сколари уволен с поста главного тренера «Гремио»
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Бразильский «Гремио» отправил в отставку главного тренера Луиса Фелипе Сколари, информирует официальный сайт клуба.

«Гремио» ценит приверженность и уважение Луиса Фелипе Сколари и его тренерского штаба к клубу в период работы», — сказано в официальном сообщении пресс-службы «Гремио».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 72-летний специалист покинул тренерский мостик «Гремио» спустя три месяца и два дня после назначения на него. Такая же участь настигла Сколари и в его прошлом клубе – «Крузейро», где специалист провёл три месяца и был уволен.

Луис Фелипе Сколари широко известен по работе со сборными Португалии и Бразилии, а также с клубами «Челси», «Крузейро», «Гремио», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Палмейрас».

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