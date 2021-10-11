Булыкин: может, у Дзюбы колено болит или микронадрыв. Я склонен ему верить

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России.

«Сборной бы очень пригодился Дзюба? Артём — качественный футболист. Мы видим, как он играет в «Зените». Главное, чтобы его правильно использовали. Если ему делают хорошие передачи, то он очень много забивает. И даже когда он не отмечается голами, то всё равно приносит много пользы команде: борется, выигрывает верх, сохраняет мяч. Поэтому подобный игрок всегда полезен для сборной. Но его нет, из-за чего нужно использовать тех, кто есть в составе. Хотя с ним игра была бы другая.



У нас вообще много недовольных людей, которые всегда выражают свой негатив. И даже когда Дзюба забивает по два-три мяча, его всё равно критикуют. Если это исходит от специалиста, то сопровождается грамотной аргументацией, а на слова обычных хейтеров не стоит обращать внимания. Так или иначе, от любви до ненависти одна игра. Поэтому необходимо всё перебороть и двигаться дальше.



Кто знает, может, у него колено болит или микронадрыв какой-то. Вполне возможно, что в последних матчах он на уколах играл. Полной информацией о его состоянии располагают только врачи и тренеры «Зенита». Если Артём говорит, что не может помочь, то я склонен ему верить. Вдруг он действительно психологически или физически не готов. Допускаю ли, что Дзюба отказался поехать в национальную команду из-за отношений с Карпиным? Я не знаю, возможно, и так. Однако мы можем только догадываться и принимать то, что нам говорят. Можно долго рассуждать, правда это или нет. Главное, в составе его нет, значит, нужно искать замену», — цитирует Булыкина RT.