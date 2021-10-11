«Барселона» заинтересована в приобретении вратаря «Гранады» Максимиану

Португальский вратарь «Гранады» Луиш Максимиану может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, «Барселона» следит за голкипером ещё со времён его выступлений за лиссабонский «Спортинг». Скауты клуба неоднократно посещали матчи португальского клуба, чтобы понаблюдать за игрой Максимиану.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры португальский голкипер сыграл в пяти матчах, пропустил шесть мячей и дважды оставлял свои ворота на замке.



В контракте вратаря с испанским клубом прописаны отступные в размере € 25 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет € 5 млн. Максимиану перешёл в Гранаду в августе 2021 года за € 4,5 млн из «Спортинга».

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