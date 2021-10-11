Суд оштрафовал стадион «Калининград» из-за нарушений на матче «Зенита» и «Локомотива»

Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал стадион «Калининград» из-за коронавирусных нарушений на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0).

«Изучив материалы дела, а также представленные доказательства, суд признал ГАУ Калининградской области «Стадион «Калининград» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и с учётом снижения минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее Роспотребнадзор инициировал возбуждение административного дела в отношении учреждения «Стадион «Калининград» из-за матча за Суперкубок России. Ведомство усмотрело в деятельности стадиона нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных для профилактики распространения коронавируса.



На матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который прошёл 17 июля, было 16,5 тысячи зрителей. После Суперкубка число допускаемых на стадион «Калининград» сократили до 500 человек. В матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.