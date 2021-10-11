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Агент Азмуна прокомментировал новость об иске жительницы Казани к футболисту

Агент Азмуна прокомментировал новость об иске жительницы Казани к футболисту
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Агент Мехди Хагитали, представляющий интересы форварда «Зенита» Сердара Азмуна, прокомментировал информацию об иске жительницы Казани о признании иранского игрока отцом её ребёнка.

«Это всё сплетни. Будет ли Сердар на первом заседании? Каждый человек в мире должен отвечать на основе законов и правил. Но повторюсь, это сплетни», – цитирует Хагитали Metaratings.ru.

Адвокат Андрей Дмитриев ранее подтвердил, что жительница Казани подала иск с требованием признать Сердара Азмуна отцом своего ребёнка. По словам адвоката, женщина встречалась с футболистом с 2018 по 2020 год — в Казани и в Петербурге. В мае 2021 года у неё родилась девочка, но Азмун не признал отцовство и не захотел полностью выплачивать алименты. Дмитриев отметил, что Азмун каждый месяц отправляет его подзащитной 12 тысяч рублей на ребёнка, это происходит через знакомых.

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