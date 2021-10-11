Итальянский журналист: те, кто верит в Кокорина, наверняка пишут фантастические романы

Итальянский журналист Пьетро Лаззерини раскритиковал российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Кокорина нужно было продавать летом, а на его место покупать опытного нападающего из Серии А. Это была огромная ошибка. Те, кто верит, что Кокорина можно вывести на высокий уровень, либо никогда не видели его игры, либо пишут научно-фантастические романы. В январе «Фиорентина» должна исправить своё упущение», — написал Пьетро Лаззерини в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Кокорин всё ещё имеет возможность закрепиться в «Фиорентине». Тренерский штаб «фиалок» рассчитывает на него. Россиянин будет получать шансы проявить себя на поле до января 2022 года, после чего Итальяно вместе с руководством «фиалок» примет решение по поводу будущего Александра.

Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.