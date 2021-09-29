Зарплата Кокорина в «Фиорентине» — € 1,8 млн. Больше получают лишь два игрока

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получает € 1,8 млн в год, сообщает Fiorentina.it со ссылкой на La Nazione. По этому показателю форвард делит в команде третье место с ещё тремя игроками.

Самый выскооплачиваемый игрок команды — Никола Миленкович, который по новому контракту получает € 2,5 млн в год. На втором месте Хосе Кальехон (€ 2,2 млн). Кокорин, Николас Гонсалес, Лукас Торрейра и Софьяна Амбрабат получают по € 1,8 млн. Зарплата всех футболистов «Фиорентины» впервые за последние десять лет превысила € 60 млн.

Сообщалось, что Кокорин всё ещё имеет возможность закрепиться в «Фиорентине». Тренерский штаб «фиалок» рассчитывает на него. Россиянин будет получать шансы проявить себя на поле до января 2022 года, после чего Итальяно вместе с руководством «фиалок» примет решение по поводу будущего Александра.



Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.