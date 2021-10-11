ЭСК РФС признала ошибочным решение не назначать пенальти в матче ЦСКА — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение судьи Владимира Москалёва не назначать пенальти в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0).
«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалёва в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча. Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА отведена в сторону и увеличивает площадь его тела», — сообщает пресс-служба РФС.
Напомним, встречу ЦСКА — «Краснодар» обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко. Резервный судья — Владимир Сельдяков. На VAR работал Василий Казарцев, ему помогал Арам Петросян. В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева. Впоследствии исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что Василий Казарцев будет отстранён от судейской деятельности до конца года.
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