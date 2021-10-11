Арбитр Федотов: Сутормина надо было удалять. Судья нам помог

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с фолом Алексея Сутормина в концовке первого тайма матча Словения — Россия.

«Сутормина надо было удалять за фол на 45+1 минуте. Это вторая жёлтая, судья нам помог. Первая была никакой, но, исходя из его трактовки единоборств, это должна была быть второй – и до свидания. Если Россия проиграет – то будет виновата сама. Судья всё делает для России», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игру обслуживает португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли ассистентов выступают Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Густаву Коррея.



Напомним, до матча Словения занимала 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находилась на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков было у Хорватии, которая возглавляла группу H. При этом хорваты опережали Россию по дополнительным показателям.