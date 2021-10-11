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Германия разгромила Северную Македонию, Армения уступила Румынии

Германия разгромила Северную Македонию, Армения уступила Румынии
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Сегодня, 11 октября, состоялись три матча группы J в отборочном турнире на чемпионат мира – 2022.

В одном из матчей сборная Германии разгромила Северную Македонию со счётом 4:0. Дубль в этой встрече оформил Тимо Вернер, ещё по одному голу на счету Кая Хаверца и Джамала Мусиалы. Примечательно, что 3 из 4 голов в этой игре забили футболисты лондонского «Челси».

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
0 : 4
Германия
0:1 Хаверц – 50'   0:2 Вернер – 70'   0:3 Вернер – 73'   0:4 Мусиала – 83'

В параллельном матче сборная Румынии принимала на своём поле национальную команду Армении. Румыны владели преимуществом и довели дело до закономерной победы со счётом 1:0. Единственный гол забил Йонуц Митрицэ.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Румыния
Окончен
1 : 0
Армения
1:0 Митрицэ – 26'

В заключительном матче встретились аутсайдеры группы – Исландия и Лихтенштейн. Скандинавская сборная без проблем переиграла соперника со счётом 4:0. При этом Лихтенштейн половину второго тайма играл в меньшинстве.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
4 : 0
Лихтенштейн
1:0 Тордарсон – 19'   2:0 Гудмундссон – 35' (пен)   3:0 Гудмундссон – 79' (пен)   4:0 Гудйонсен – 89'
Удаления: нет / Марксер – 63'
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