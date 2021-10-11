Германия разгромила Северную Македонию, Армения уступила Румынии

Сегодня, 11 октября, состоялись три матча группы J в отборочном турнире на чемпионат мира – 2022.

В одном из матчей сборная Германии разгромила Северную Македонию со счётом 4:0. Дубль в этой встрече оформил Тимо Вернер, ещё по одному голу на счету Кая Хаверца и Джамала Мусиалы. Примечательно, что 3 из 4 голов в этой игре забили футболисты лондонского «Челси».

В параллельном матче сборная Румынии принимала на своём поле национальную команду Армении. Румыны владели преимуществом и довели дело до закономерной победы со счётом 1:0. Единственный гол забил Йонуц Митрицэ.

В заключительном матче встретились аутсайдеры группы – Исландия и Лихтенштейн. Скандинавская сборная без проблем переиграла соперника со счётом 4:0. При этом Лихтенштейн половину второго тайма играл в меньшинстве.