Мостовой: Россию теперь можно считать фаворитом группы

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил перспективы национальной команды в борьбе за прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.



«Первое место в группе – прекрасный промежуточный итог. Хорошо, что хорваты потеряли – теперь им надо у нас выигрывать. Теперь Россию можно считать фаворитом группы, у нас два очка отрыв.



Гол Джикии? Каких голов мы только не видели. Попал классно, сориентировался, был спиной к воротам и только так мог пробить. Молодец, здорово ударил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).