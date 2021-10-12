Мостовой: Россию теперь можно считать фаворитом группы

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил перспективы национальной команды в борьбе за прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Первое место в группе – прекрасный промежуточный итог. Хорошо, что хорваты потеряли – теперь им надо у нас выигрывать. Теперь Россию можно считать фаворитом группы, у нас два очка отрыв.
Гол Джикии? Каких голов мы только не видели. Попал классно, сориентировался, был спиной к воротам и только так мог пробить. Молодец, здорово ударил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
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