Кастильехо, которым интересовался ЦСКА, может зимой перейти в «Хетафе»

Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо может продолжить карьеру в испанской Примере.



Как сообщает AS, игрок может перейти в зимнее трансферное окно в «Хетафе». Испанский клуб вёл переговоры с Кастильехо ещё летом, однако тогда им не удалось договориться о трансфере.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А испанец лишь однажды вышел на замену. Его действующий контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2023 года.



Во время летнего трансферного окна ЦСКА проявлял интерес к Кастильехо. Московский клуб хотел взять игрока в аренду.



Испанский полузащитник перешёл в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.