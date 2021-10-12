Кастильехо, которым интересовался ЦСКА, может зимой перейти в «Хетафе»

Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо может продолжить карьеру в испанской Примере.
Как сообщает AS, игрок может перейти в зимнее трансферное окно в «Хетафе». Испанский клуб вёл переговоры с Кастильехо ещё летом, однако тогда им не удалось договориться о трансфере.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А испанец лишь однажды вышел на замену. Его действующий контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2023 года.
Во время летнего трансферного окна ЦСКА проявлял интерес к Кастильехо. Московский клуб хотел взять игрока в аренду.
Испанский полузащитник перешёл в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
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