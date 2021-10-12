Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол: последний матч против России решит всё

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал результат матча со Словакией в восьмом туре отборочного этапа ЧМ-2022. Встреча проходила в хорватском Осиеке на стадионе «Градски» и завершилась со счётом 2:2.
«Мы выложились по максимуму, мы сделали все, что могли — думаю, болельщики это заметили. Мы разочарованы результатом, но у нас еще есть два матча, и последний матч против России решит всё», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Напомним, ранее сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 со счётом 2:1.
Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Отметим, что Россия также гарантировала себе участие в стыковых матчах.
Матч заключительного тура между Хорватией и Россией состоится 14 ноября.
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