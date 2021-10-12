Депай побил рекорд Клюйверта в сборной Нидерландов

Нападающий национальной команды Нидерландов Мемфис Депай установил рекорд по голам за календарный год, сообщается в «твиттере» OptaJose. Напомним, в матче восьмого тура отборочного этапа ЧМ-2022 Нидерланды со счётом 6:0 разгромили Гибралтар.
Депай оформил дубль, забив 13 и 14 гол за календарный год. По этому показателю он побил рекорд Патрика Клюйверта, который в 2000 году забил 12 голов за год.
Нидерланды в семи матчах набрали 19 очков и лидируют в группе. Норвегия (17) — на второй строчке, Турция (15) — третья, Черногория (11) — четвёртая. Сборная Гибралтара (0) находится на последнем месте.
Уже в среду, 13 октября, все команды проведут матчи 9-го тура отборочного этапа ЧМ-2022: Нидерланды сыграют с Черногорией, Норвегия — с Латвией, тогда как Турция примет на собственном стадионе Гибралтар.
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